Севастополь принял программу развития детсадов до 2015

Городской совет Севастополя во вторник утвердил предложенную горадминистрацией региональную программу развития дошкольного образования на 2011-2015 годы.

Целью программы является разработка механизма развития дошкольного образования, обеспечение конституционных прав и государственных гарантий детям дошкольного возраста на доступность получения дошкольного образования, в том числе и детям 5-летнего возраста.

Начальник управления образования и науки Севастопольской госадминистрации Сергей КРУГЛОВ подчеркнул, что состояние дошкольного образования в городе требует пересмотра существующих подходов в решении возникших проблем, поскольку не в полной мере обеспечивает образовательные потребности населения.

Всего в городе функционирует 83 дошкольных учебных заведения, из них 74 - коммунальной формы собственности, 9 - ведомственных заведений. В то же время показатель охвата детей дошкольным образованием составляет только 70%, а пятилетних детей - 83%. В очереди на места в детских садах находятся свыше 4 тыс. человек.

Программа предусматривает такие основные направления деятельности, как открытие дополнительных групп в действующих дошкольных учебных заведениях; возврат детских садов в действующую сеть дошкольных учебных заведений и возобновление их работы; реорганизация существующих учреждений образования в дошкольные учебные заведения; открытие групп кратковременного пребывания для детей 5-летнего возраста на базе общеобразовательных учебных заведений; открытие дополнительных групп в дошкольных учебных заведениях Министерства обороны Российской Федерации для детей, родители которых не являются военнослужащими Министерства обороны РФ.

Финансирование программы будет осуществляться за счёт средств местного бюджета и других источников, предусмотренных законом. Прогнозируемый объём финансирования программы составляет 46 млн. 646 тыс. грн. с 2011 года по 2015 годы. Объём финансирования программы будет уточняться ежегодно.