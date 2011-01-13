Пропавшие в Севастополе дети живы - милиция

Милиция Севастополя располагает информацией от жителей города, что пропавшие 4 января 10-летняя Анастасия БАЛЯБИНА и 11-летняя Татьяна МИЗИНА живы, сообщила начальник отдела связей с общественностью севастопольского управления МВД Елена ФРОЛЯК.

По ее словам, пропавших детей неоднократно видели местные жители, сначала на окраине города, а в последние дни - все ближе к месту их проживания. «Есть надежда, что они живы», - сказала ФРОЛЯК.

Руководство милиции Севастополя обратилось к СМИ города с просьбой разместить информацию, обращенную непосредственно к пропавшим девочкам, чтобы они «не боялись возвращаться домой, родители их очень ждут и никаких мер физического воздействия предпринимать по отношению к ним не будут».

Поиски девочек продолжаются.