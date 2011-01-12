Средняя пенсия женщин в Украине на 500 гривен меньше, чем у мужчин

Средняя пенсия мужчины в Украине составляет 1 327 грн., женщины - 827 грн., сообщил вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО на брифинге в среду.

По его словам, приблизительно 64% пенсионеров на сегодняшний день - женщины. «Когда мы посмотрим на среднюю пенсию, то средняя пенсия женщины 827 гривен по Украине, а мужчины - 1327», - сказал ТИГИПКО.

Министр также отметил, что количество работающих в стране постоянно снижается: «На сегодняшний день мы имеем 14 млн. 400 тыс. работающих людей». В то же время, количество пенсионеров в Украине остается относительно стабильным - на сегодня это 13,7 млн. человек.

ТИГИПКО напомнил, что по итогам 2010 года дефицит Пенсионного фонда составит 26,6 млрд. грн. Если будет принята пенсионная реформа, дефицит фонда в 2011 году будет составлять 18 млрд. грн., если нет, то приблизительно 20 млрд. грн., отметил он.