Станок убил рабочего в Крыму
12:07, 12 января 2011Крым
0 0
На место ЧП выезжала милиция
Житель Крыма погиб в Симферополе, попав под шестерни станка при работе в цехе по формированию кормов на предприятии «Симферопольский ремонтно-механический завод» из-за нарушения правил безопасности труда, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Информация о несчастном случае поступила к спасателям вечером 11 января.
Рабочему было 52 года.
На место происшествия выезжали сотрудники милиции и прокуратуры.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter