Станок убил рабочего в Крыму

На место ЧП выезжала милиция

Житель Крыма погиб в Симферополе, попав под шестерни станка при работе в цехе по формированию кормов на предприятии «Симферопольский ремонтно-механический завод» из-за нарушения правил безопасности труда, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС. Информация о несчастном случае поступила к спасателям вечером 11 января. Рабочему было 52 года. На место происшествия выезжали сотрудники милиции и прокуратуры.

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