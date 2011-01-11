Прокуратура пытается вернуть виноделам землю на южном берегу

Прокуратура направила иск в Хозяйственный суд Крыма о признании недействительными решений Ялтинского городского совета, которыми государственному винодельческому предприятию «Ливадия», входящему в структуру национального производственно-аграрного объединения «Массандра», прекращено право пользования земельным участком площадью 0,8 га на южном берегу.

Решения о передаче земли горсовет принимал в 2007-2008 годах, сообщила пресс-служба прокуратуры.

Почти гектар земли сельскохозяйственного назначения перешел в пользование коммерческой структуры под жилищную застройку.

«Исковые требования прокуратуры мотивированы отсутствием у местного совета правовых оснований для изъятия земельного участка и смены его целевого назначения», - говорится в пресс-релизе.