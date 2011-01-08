Двух севастопольских девочек ищут всем миром (фото)

Поиски двух девочек, одиннадцатилетней Татьяны МИЗИНОЙ и десятилетней Анастасии БАЛЯБИНОЙ, которые пропали 4 января, продолжаются в Севастополе.

Помимо сотрудников милиции, детей ищут жители города. Севастопольцы расклеивают листовки с описанием детей и «прочесывают» местность.

Девочки во вторник ушли со двора дома 2 по улице Геловани и домой до сих пор не вернулись, сообщила пресс-служба милиции Севастополя.

Таня МИЗИНА худощавого телосложения, ростом 150 сантиметров, волосы - короткие, светло-русые, стрижка под каре. Девочка была одета в куртку белого цвета с меховым капюшоном, светло-синие потертые джинсы, обута в коричневые сапоги.

Настя БАЛЯБИНА худощавого телосложения, ростом 155 см, волосы - средней длины, светло-русые. Была одета в «дутую» куртку золотистого цвета, черные джинсы, обута в сапоги темно-вишневого цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавших, просьба сообщать по телефонам милиции: (0692) 54-41-81, 59-44-99 или 102.