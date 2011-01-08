Спасатели сняли киевского бейсджампера со скалы в Крыму

Горноспасатели сняли со скалы жителя Киева, который был снесен ветром во время прыжка с парашютом вблизи пещерного города в Бахчисарайском районе Крыма, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Трое бейсджамперов 7 января прыгали с парашютами. Один из них, 21-летний киевлянин, неудачно приземлился на скальную «полку» на высоте около 60 метров.

Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью специального альпинистского снаряжения сняли мужчину со скалы. Медицинская помощь ему не понадобилась.