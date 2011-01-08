Огонь убил троих крымских стариков
10:31, 08 января 2011Крым
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95, 90 и 86 лет
Пожилая супружеская пара погибла при пожаре в одноэтажном доме в Симферополе, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Тела 95-летнего мужчины и 90-летней женщины были найдены 7 января. Причина их смерти устанавливается.
Площадь пожара составила пятьдесят квадратных метров. Огонь уничтожил кровлю дома, повредил оконные рамы и мебель.
В тот же день при пожаре в квартире на пятом этаже симферопольской пятиэтажки обнаружено тело 86-летней женщины.
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