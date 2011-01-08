Огонь убил троих крымских стариков

Пожилая супружеская пара погибла при пожаре в одноэтажном доме в Симферополе, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Тела 95-летнего мужчины и 90-летней женщины были найдены 7 января. Причина их смерти устанавливается.

Площадь пожара составила пятьдесят квадратных метров. Огонь уничтожил кровлю дома, повредил оконные рамы и мебель.

В тот же день при пожаре в квартире на пятом этаже симферопольской пятиэтажки обнаружено тело 86-летней женщины.