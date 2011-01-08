Экс-мэра Алушты отдали под суд

Прокуратура Симферополя закончила расследование уголовного дела против бывшего мэра Алушты Владимира ЩЕРБИНЫ, который обвиняется в злоупотреблении служебным положением, превышении власти и препятствии деятельности депутатов горсовета, и направила его материалы в суд.

«Доказательства совершения обвиняемым преступлений, предусмотренных частью 1 статей 365, 364 и 351 Уголовного кодекса Украины, направлены в суд для рассмотрения по сути», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Крыма.

Сотрудники милиции и прокуратуры задержали тогдашнего мэра Алушты 8 октября, ему инкриминировалась дача незаконных указаний о дополнении решения сессии горсовета пунктом, который не выносился на обсуждение депутатов и голосование, а также о неучете голосов депутатов и таким образом препятствовании их деятельности. Центральный райсуд Симферополя 18 октября постановил арестовать ЩЕРБИНУ.