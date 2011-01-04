Антимонопольный комитет завел дело из-за роста цен на бензин

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) возбудил дело по факту резкого повышения цен на бензин марок А-95 и А-92, которое произошло в конце 2010 и в первые дни 2011 года, со стороны основных операторов рынка нефтепродуктов, сообщила пресс-служба комитета.

Расследование АМКУ будет касаться деятельности тех участников рынка нефтепродуктов, которые имеют значительную рыночную долю и не выполнили рекомендации комитета относительно установления экономически обоснованной стоимости топлива.

По предварительной информации, такие предприятия, как ПП «ОККО-нефтепродукт», ООО «Континент Нефте Трейд», ООО «Альянс Холдинг», ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина» и ООО «ТНК-ВР Коммерс» были лидерами повышения цен на бензины.

В ходе расследования АМКУ уделит внимание формированию всей цепи расходов, которые влияют на стоимость топлива, учитывая при этом размер цен на имеющиеся остатки нефтепродуктов.

Комитет также проверит влияние ожидаемого увеличения акцизного сбора на формирование цены топлива.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины в декабре обязал 18 операторов рынков нефтепродуктов не допускать необоснованного повышения розничных цен на бензины и дизельное топливо.