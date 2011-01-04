Александр, Анастасия и София стали самыми популярными именами в 2010 году

Имена Александр, Анастасия и София чаще всего использовались при регистрации детей в Украине в 2010 году, сообщила пресс-служба министерства юстиции.

Эти имена не теряют популярности в Украине по меньшей мере последние 10 лет.

На протяжении 2010 года почти такой же популярностью, как имена-лидеры, пользовались такие женские имена, как: Мария, Анна, Дарья (Дарина, Дария), Виктория, Полина, Екатерина, Елизавета, Алина, Александра, Кристина, Соломия.

Среди мужских имен чаще всего выбирали также имена Максим, Артем, Даниил (Даниил, Данил), Никита, Владислав, Денис, Андрей, Дмитрий, Кирилл, Иван, Назар, Богдан.

Эти имена регистрировались в подавляющем большинстве регионов Украины.

В целом, кроме перечисленных имен, популярными в 2010 году в Украине также были женские имена: Вероника, Диана, Маргарита, Юлия, Ольга, Арина, Татьяна, Кира, Яна, Ева, Марина, мужские имена: Богдан, Роман, Михаил, Егор, Ярослав, Тимофей, Евгений, Марк, Владимир, Сергей, Матвей, Глеб, Виталий, Давид, Юрий, Алексей, Тимур, Николай.