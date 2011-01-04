Единственная подлодка Украины провела швартовые испытания

Первый этап швартовых испытаний подводной лодки Военно-морских сил Украины «Запорожье», начавшийся в середине декабря, завершился в конце 2010 года на тринадцатом cудоремонтном заводе российского Черноморского флота в Севастополе, сообщил пресс-центр командования украинских ВМС.

Проверялась работа главной энергетической установки корабля, а также обслуживающих систем и механизмов, часть общекорабельных систем, отремонтированные и смонтированные гидроакустические станции, технику связи.

«Самые объемные, трудоемкие работы во время швартовых испытаний проведены на главной энергетической установке. Это наиболее сложный, ответственный этап. С этой целью лодка была поставлена на так называемый «упор», то есть, своим «носом» упиралась в специальное устройство. Проверялась работа как самих дизелей, так и валопроводов, подшипников, гребных винтов, соответствующих систем и механизмов», - сообщил капитан подлодки Денис КОЛЧАН.

По его словам, есть замечания к работе узлов и механизмов, которые планируется устранить в течение недели.

Заканчивается подготовка ко второму этапу швартовых испытаний, который включит в себя настройку и испытания оборудования боевой части связи, штурманского, радиотехнического вооружения.

«Поставлена задача до 15 февраля полностью закончить проведение швартовых испытаний, после чего приступить к подготовке проведения ходовых испытаний», - сказал КОЛЧАН.

Согласно решению министра обороны Украины Михаила ЕЖЕЛЯ, ходовые испытания подлодки должны быть проведены до 31 мая.

Подлодка спущена на воду в Ленинграде в 1970 году. До 1990 года была в составе ВМФ СССР. Украина получила лодку в период раздела Черноморского флота. Подлодка ремонтируется с 2001 года.