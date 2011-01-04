6 пьяных крымчан докурились до смерти в дни новогодних праздников

Восемь человек погибли при пожарах в Крыму в дни новогодних праздников, с 31 декабря по 3 января, из них шесть - в результате курения в состоянии алкогольного опьянения, сообщила во вторник пресс-служба крымского управления МЧС.

С начала года в регионе вспыхнули двенадцать пожаров, половина - из-за курения в пьяном виде.

"МЧС обращается к гражданам с просьбой соблюдать осторожность при обращении с огнем. Помните, что курение в постели зачастую заканчивается трагически", - говорится в пресс-релизе.