Где украинцы будут встречать Новый год

Большинство украинцев - 72,4% - планируют встречать Новый год дома перед телевизором, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в декабре Институтом Горшенина.

Каждый шестой респондент - 15,6% - планирует провести новогоднюю ночь в гостях, 6,4% - в ресторане, клубе или на дискотеке; 5,7% - за городом; 3,8% - за рубежом; 1,4% - в местах общественных гуляний. Пока не решили, где будут встречать Новый год, 2,2% опрошенных.

Подавляющее большинство - 82,7% - планируют положить подарки под новогоднюю елку. Из них 45,8% предпочтут недорогие подарки, 23,4% на подарках экономить не будут, 13,5% приготовят подарки только детям из-за отсутствия финансовой возможности.

Не планирует дарить подарки каждый шестой украинец - 15,6%. Из них 9,6% из-за недостатка денег, 6% потому что никогда этого не делали. Затруднились ответить на вопрос 3,4% респондентов.

Полагают, что прошедший 2010 год был "скорее трудным" 41,6% респондентов. Почти такое же количество опрошенных - 39,1% - считают, что год был "в целом хорошим". При этом для 11,2% украинцев год был "плохим, очень тяжелым", а для 7,6% - "очень удачным". Затруднились ответить на вопрос 0,5%.

Надеются, что 2011 год будет в целом хорошим 45,6% украинцев, 10,6% ожидают, что год будет очень удачным. Полагают, что следующий год будет "скорее трудным" 35,8%, "очень плохим" - 3,6%. Затруднились ответить на вопрос 4,4%.

В телефонном опросе 25-27 декабря участвовала тысяча респондентов в возрасте от 18 лет во всех областных центрах Украины. Погрешность репрезентативности исследования не превышает 3,2%.