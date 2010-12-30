Джарты назван самым влиятельным политиком Крыма в 2010 году

Крымский независимый центр политических исследователей и журналистов назвал самым влиятельным политиком Крыма по итогам 2010 года председателя Совета министров автономии, лидера крымской организации Партии регионов, выходца из Донецкой области Василия ДЖАРТЫ.

«По результатам опроса экспертов крымский премьер получил 9,7 балла из 10 возможных - это самый высокий рейтинг влиятельности за весь период проведения подобных опросов с 1997 года. Вместе со своей командой он полностью переформатировал крымскую политику, сменив и вытеснив на маргинес большинство ведущих крымских политиков и управленцев», - говорится в исследовании.

Ближайший соратник ДЖАРТЫ - первый вице-премьер Совмина Крыма Павел БУРЛАКОВ - второй в рейтинге влиятельности (6,86).

Высшее должностное лицо автономии - председатель крымского парламента Владимир КОНСТАНТИНОВ - третий, с результатом, значительно уступающим руководителям правительства автономии (6,02).

«Роль «силовых» структур в нынешней политике определил необычно высокие места еще одних выходцев из Донбасса - прокурора Крыма Степана МОЛИЦКОГО (4,98) и начальника крымской милиции Александра ПРОСОЛОВА (4,92)», - сказано в исследовании.

В первой десятке еще два представителя «команды ДЖАРТЫ» - заместитель председателя Совета министров Крыма Екатерина ЮРЧЕНКО (4,24) и председатель постоянной комиссии крымского пардамента по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Виталий НАХЛУПИН (3,78)

Места среди десяти самых влиятельных крымских политиков удалось сохранить нынешнему вице-спикеру парламента автономии Григорию ИОФФЕ (3,99) и бывшему спикеру Анатолию ГРИЦЕНКО (3,80)

Замыкает первую десятку лидер крымскотатарского меджлиса Мустафа ДЖЕМИЛЕВ (3,70) - единственный там политик, не имеющий отношения к Партии регионов.

«Возглавляемый им меджлис сумел выстоять под давлением новой власти и сохранить присутствие во властных структурах, улучшив свой результат на выборах, избежав раскола и укрепив авторитет в международных и зарубежных кругах», - поясняют составители рейтинга.

Крымский независимый центр политических исследователей и журналистов ежегодно проводит опрос экспертов с целью определения наиболее влиятельных политиков региона уходящего года. Степень влиятельности выбранных политиков (не имеет значения - положительной или отрицательной) оценивается по 10-балльной шкале.

Всего в рейтинге 33 политика.

В предыдущие годы самыми влиятельными политиками Крыма были признаны Анатолий ГРИЦЕНКО, Антон ПРИГОДСКИЙ, Сергей КУНИЦЫН, Леонид ГРАЧ, Аркадий Демиденко, Борис ДЕЙЧ, Василий КИСЕЛЕВ и Анатолий ФРАНЧУК.