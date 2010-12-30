Дело футболиста, задавившего мать с детьми, передано в суд

Прокуратура Севастополя направила в Ленинский районный суд города возбужденное в ноябре следователем милиции уголовное дело против игрока футбольного клуба "Севастополь" Владислава ПИСКУНА, который на автомобиле сбил насмерть трех человек, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По делу утверждено обвинительное заключение. ПИСКУН обвиняется по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, которое повлекло гибель нескольких человек) Уголовного кодекса. Ее санкция - лишение свободы от пяти до десяти лет.

Футболист, находившийся за рулем BMW, сбил насмерть двадцатишестилетнюю женщину с двумя детьми двух и пяти лет в ноябре. Пассажирка машины получила телесные повреждения средней степени тяжести. ПИСКУН был задержан и помещен в изолятор временного содержания.