Режим работы почты на праздники

Госпредприятие почтовой связи "Укрпочта" не будет работать 1, 2 и 7 января из-за праздников, сообщила его пресс-служба.

31 декабря 2010 года и 6 января 2011 года объекты почтовой связи будут работать в субботнем режиме работы; 3, 4, 5 и 8 января - в обычном режиме.

2 января в Крыму будут работать лишь несколько отделений связи:

почта в Алуште - ул. Ленина, 15 (с 9-ти до 16-ти часов),

почта в Симферполе - ул. Розы Люксембург, 1 (с 9-ти до 15-ти),

почта в Феодосии - ул. Галерейная, 9 (с 9-ти до 14-ти),

почта в Ялте - ул. Ленина, 1 (с 9-ти до 16-ти).

1, 2 и 7 января в Севастополе с 10 до 15 часов будет работать почта, расположенная на Большой Морской, 21.