В Симферополе на Новый год будут курсировать дежурные автобусы

В Симферополе в ночь с 31 декабря на 1 января будут курсировать дежурные автобусы, а медики усилят дежурство бригад «скорой помощи» и работу городского травмпункта, сообщил пресс-центр симферопольского горсовета.

«31 декабря общественный транспорт будет работать в обычном режиме, а после 22.00 на маршруты города выйдут дежурные автобусы, которые будут работать до 2.00 часов 1 января», - говорится в пресс-релизе.

С 31 декабря по 2 января и с 7 по 8 января запланирована работа 28-ми бригад «скорой помощи» днем и 25-ти - ночью.

В лечебно-профилактических учреждениях Симферополя назначены дежурные врачи.

Коммунальные службы города будут работать на праздники в обычном режиме - ежедневно.