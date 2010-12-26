Украинский корвет вернулся в Севастополь после операции НАТО

Корвет Военно-морских сил Украины «Тернополь» вернулся в субботу в Севастополь из Средиземного моря, где с середины ноября выполнял задачи в рамках антитеррористической операции НАТО «Активные усилия».

«Тернополь» отбыл из Севастополя в Средиземное море 7 ноября, а непосредственно к выполнению задач в рамках операции «Активные усилия», которая проводится с 2001 года, приобщился в середине ноября. Экипаж корвета во время патрулирований в Средиземном море опросил около 100 гражданских судов, прошел 4800 морских миль.

Торжественная встреча корабля состоялась на причале бухты Курина в Севастополе при участии членов военного совета флота во главе с командующим ВМС Украины адмиралом Виктором МАКСИМОВЫМ, главы горгосадминистрации Валерия САРАТОВА и председателя севастопольского горсовета Юрия ДОЙНИКОВА.

Девушки в национальных костюмах вручили командиру похода капитану второго ранга Дмитрию ЗИНЧЕНКО хлеб-соль, а экипажу - традиционного на флоте жареного поросенка.

Командующий ВМС распорядился подготовить представление на поощрение лучших военнослужащих.

«Этот поход имел огромное значение. Украина снова продемонстрировала, что она выполняет свои международные обязательства, является государством, которое заботится о стабильности и безопасности в районах Черного и Средиземного морей, которая подтверждает готовность бороться с терроризмом», - сказал журналистам начальник штаба - первый заместитель командующего ВМС контр-адмирал Юрий ИЛЬИН.