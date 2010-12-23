Рада исключила "Веселовское" из состава "Массандры"

Верховная Рада Украины исключила из состава национального производственно-аграрного объединения ”Массандра” (Большая Ялта, Крым) государственное предприятие ”Веселовское”.

Парламент в четверг принял в целом закон “О внесении изменения в статью 1 Закона Украины “О структуре, полномочиях и особенностях правового и экономического режима имущественного комплекса “Массандра”. "За" проголосовал 261 депутат из 279, зарегистрированных в сессионном зале.

В пояснительной записке говорится, что, выполнения распоряжения Кабинета министров 6 января 2010 года, Министерство аграрной политики Украины реорганизовало предприятие “Веселовское” путем присоединения к госпредприятию “Морское”.

В Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины госпредприятие “Веселовское” ликвидировано.