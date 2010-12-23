Суд отказал коммерсантам в застройке 6 га в курортном регионе

Хозяйственный суд Крыма на этой неделе признал недействительным договор суперфицию о выделении коммерческой структуре под застройку 6 гектаров земли в курортном регионе на западе полуострова, сообщил представитель крымской прокуратуры.

Договор между Новофедоровским поселковым советом и обществом с ограниченной ответственностью заключен в 2008 году. Благодаря ему структура получила право на застройку земельного участка в Сакском районе Крыма.

«По иску прокуратуры отменено решение о получении 6 га в курортном регионе в обход установленной законом процедуры - путем заключения договора суперфиции они пытались уйти от арендных отношений», - отметил сотрудник пресс-службы надзорного ведомства.