Кабмин одобрил концепцию госэкопрограммы развития Крыма

Кабинет министров Украины одобрил концепцию государственной целевой экологической программы развития Крыма на 2011-2015 годы

Правительство поручило Министерству экологии и природных ресурсов вместе с другими центральными органами исполнительной власти и Советом министров Крыма подготовить и подать проект программы в Кабмин в двухмесячный срок.

Выполнение программы позволит улучшить экологическую ситуацию в Крыму. В частности, предполагается снизить объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автотранспортных средств до 87,5 тыс. тонн (в 2009 году - 111 тыс. тонн), улучшить экологическое состояние водных ресурсов Крыма за счет уменьшения объема сбросов недостаточно очищенных сточных вод на 45%, полностью обезвредить непригодные для использования химические средства защиты растений.

На первом этапе, в 2011-2012 годах, планируется введение и принятие новых и внесение изменений в действующие нормативно-правовые акты относительно обеспечения охраны окружающей природной среды Крыма, а также осуществление подготовки приоритетных инвестиционных природоохранных проектов и бизнес-планов по внедрению экологически чистого производства и лучшей сельскохозяйственной практики с целью проведения первоочередных природоохранных мероприятий, направленных на решение неотложных экологических проблем региона.

На втором этапе, в 2013-2015 годы, предусматривается реализация ряда инвестиционных проектов и внедрение бизнес-планов по реализации проектов экологически чистого производства и усовершенствованию сельскохозяйственной практики, а также осуществление других мероприятий программы, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, утилизацию и вывоз опасных химических веществ.