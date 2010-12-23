Милиция пугает украинцев лже-Дедами Морозами

Министерство внутренних дел предупреждает граждан о возможных фактах мошенничества со стороны людей, одетых в костюмы Дедов Морозов и маскирующихся под колядников, и просит быть бдительными, чтобы не стать жертвой правонарушений.

"Под видом Дедов Морозов и колядников приходят в помещение граждан всякие мошенники", - сказал первый заместитель начальника департамента общественной безопасности МВД Владимир САЛИМСКИЙ.на брифинге в Киеве.

Кроме того, САЛИМСКИЙ попросил граждан праздновать Новый год так, чтобы не мешать своим соседям. "Не нужно мешать соседям, надо чтобы меньше было правонарушений", - сказал он.

Он также сообщил, что в новогоднюю ночь милиция ежегодно отмечает снижение количества уличных преступлений. Так, если в будние дни в декабре совершается в Украине за сутки 9-11 тысяч, то с 1 января таких правонарушений - около 7 тысяч.