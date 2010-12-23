ЧФ РФ должен быть фактором соцразвития Севастополя - генконсул

Присутствие Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе должно быть одним из ведущих факторов развития социально-экономической структуры города, решения его социально-экономических задач, заявил генеральный консул РФ в Симферополе Владимир АНДРЕЕВ в интервью севастопольскому телеканалу НТС.

Россия и Украина в апреле подписали соглашение, продлевающее пребывание ЧФ РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет с возможностью последующей пролонгации действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон.

«Продленное присутствие Черноморского флота РФ - это, естественно, не только решение каких-то военных вопросов, но это должно также предполагать - я не сомневаюсь, будет предполагать - решение целого набора связанных с этим социально-экономических вопросов в Севастополе. Потому что ЧФ РФ - в этом городе, и его функционирование не может не быть связано с функционированием города на совершенно различных уровнях: школы, другие социальные вопросы... Присутствие ЧФ РФ должно играть ведущую роль, одну из ведущих ролей», - сказал дипломат.

АНДРЕЕВ выразил уверенность в том, что на развитие инфраструктуры города «будут направляться все большие средства».