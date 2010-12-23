В Севастополе может появиться российская консульская контора

На межгосударственном уровне рассматривается вопрос открытия в Севастополе отделения генерального консульства России в Симферополе, сообщил генконсул Владимир АНДРЕЕВ в интервью севастопольскому телеканалу НТС.

По его словам, открытие консульской конторы в Севастополе отвечает задачам и интересам не только российских граждан, но и севастопольцев, поскольку им тогда не придется ездить за консультациями в Симферополь.

По информации дипломата, в настоящее время сотрудники генконсульства посещают Севастополь с раблочими визитами по четвергам. «Мои сотрудники работают, кстати, не только с моряками, многие из которых являются российскими гражданами, но и со многими севастопольцами, которые по четвергам могут прийти за консультациями», - сказал АНДРЕЕВ.