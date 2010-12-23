Морскую мину и авиабомбу убойной силы подорвали в Севастополе

Пиротехники уничтожили морскую мину и авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны в Севастополе, сообщила пресс-служба севастопольского управления МЧС.

Морская якорная мина весом 100 килограммов находилась в 10 метрах от берега между мысами Песчаный и Западный. Разлет ее осколков мог составить до 500 метров.

Фугасно-осколочная 100-килограммовая немецкая авиабомба была найдена в районе Золотой бухты в 100 метрах от берега. «Изготовляли ее не на заводе, как большинство боеприпасов времен войны, а в действующей армии. Она начинена пулями от карабина «Маузер» калибром 7,92 мм, что значительно увеличивало убойную силу», - говорится в пресс-релизе.

Оба боеприпаса специалисты МЧС отнесли ко второй категории опасности, их нельзя было перевозить, поэтому водолазы-пиротехники обезвредили мину и бомбу на месте обнаружения.