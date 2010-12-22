"Прачечная" с оборотом 25 млн. грн. ликвидирована в Севастополе

Сотрудники налоговой милиции и прокуратуры ликвидировали в Севастополе конвертационный центр, через который проведено более 25 млн. грн. за девять месяцев этого года, сообщила пресс-служба севастопольской налоговой.

"Конверт" организовала симферопольская фирма, специализирующаяся на регистрации предприятий различной формы собственности.

Ее сотрудники использовали структуры, которые на протяжении долгого времени работали в реальном секторе экономики, но недавно приостановили деятельность. Бывшие владельцы предприятий по просьбе фирмы согласились переоформить учредительные документы на других людей, как позже оказалось, подставных лиц. Четыре севастопольских и одно черкасское предприятия стали использоваться для перевода безналичных денег в наличные через свои банковские счета.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье "фиктивное предпринимательство".

Налоговая милиция Севастополя провела обыски, допросы подозреваемых, арестовала счета в банках - найдены документы и печати фиктивных предприятий, подтверждающие причастность симферопольцев к противоправной деятельности.