Крым рассчитывает получить 2 млрд. грн. госинвестиций в 2011

Совет министров Крыма рассчитывает привлечь 2 млрд. грн. государственных инвестиций в 2011 году, сообщил первый вице-премьер крымского правительства Павел БУРЛАКОВ журналистам в Симферополе.

«В проекте бюджета, который проголосован в первом чтении и выносится на второе, для Крыма предусмотрено прямых государственных инвестиций - через фонд социально-экономического развития - 900 миллионов гривен. Я думаю, что по всем остальным программам - это и энергосбережение, и жилищно-коммунальное хозяйство, и здравоохранение, «Питьевая вода» и другие - мы в целом привлечем, надеюсь, серьезную сумму: порядка 2 миллиардов и более», - сказал замглавы Совмина.

По словам БУРЛАКОВА, в этом году в Крым поступило 500 млн. грн. прямых госинвестиций, в целом, по разным программам - 1,3 млрд. грн.