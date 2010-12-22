Закончено следствие по делу футболиста, задавившего 3 человек

В Севастополе закончено досудебное следствие по резонансному уголовному делу в отношении футболиста Владислава ПИСКУНА, который сбил насмерть женщину и двух ее дочерей, сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Обвиняемый и потерпевший (муж и отец погибших) ознакомлены с материалами дела в полном объеме.

ПИСКУН обвиняется по статье "дорожно-транспортное происшествие, повлекшее гибель нескольких лиц" (ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса).

В ближайшее время дело поступит в севастопольскую прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

Футболист клуба "Севастополь", находившийся за рулем автомобиля БМВ, сбил насмерть 26-летнюю женщину с двумя детьми двух и пяти лет в ноябре.