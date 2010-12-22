Суд инициировал процедуру санации в стройуправлении Черноморского флота

Хозяйственный суд Севастополя постановил начать процедуру санации в строительном управлении Черноморского флота Российской Федерации, сообщила севастопольская региональная телерадиокомпания.

Предприятие задолжало кредиторам, социальным фондам и своим работникам порядка 40 млн. грн., а также почти 400 тыс. грн. - обслуживающим организациям, то есть, энергетикам, коммунальщикам.

Судебные меры направлены на удовлетворение требования кредиторов за счет имущества или других активов предприятия, избежать процедуры банкротства, то есть, на оздоровление и восстановление платежеспособности предприятия, дело о банкротстве которого - по иску Фонда соцстрахования Украины и других кредиторов - было открыто в производстве в августе этого года. На балансе управления несколько недостроенных многоэтажных домов. Счета предприятия сейчас арестованы.

Управляющий санацией предприятия Атик ДРОГАЙЦЕВ в интервью телерадиокомпании заявил, что активы предприятия - здания, сооружения, земельные участки - «это все является собственностью государства Украина, которое в соответствии с межправительственными соглашениями передано в аренду». «Рассматривать эти активы в качестве того, что можно продать, обменять, реализовать и так далее не представляется возможным», - сказал он.

Также, по информации управляющего санацией, из 800 работников, которые сегодня числятся на предприятии, планируется оставить только 200, поскольку нет работы.

По информации ТРК, хозяйственный спор по поводу возвращения долгов кредиторам протекает на фоне правонарушений, совершенными должностными лицами стройуправления.

«В ноябре этого года возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты обязательных страховых платежей на счет Пенсионного фонда Украины в отношении должностных лиц строительного управления ЧФ РФ. Дело расследуется», - сказал на днях первый заместитель прокурора Севастополя Виктор ГАЛЮК.