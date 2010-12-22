Крым утвердил программу повышения престижа труда учителя
17:50, 22 декабря 2010Крым
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Тянет на 28 миллионов гривен
Верховный совет Крыма принял республиканскую программу повышения престижа труда учителя на 2011-2015 годы, которая предусматривает обновление кадрового потенциала работников образования, привлечение на работу молодежи, создание и выполнение пакета социальных стандартов для учителей.
За принятие документа единогласно проголосовали 78 депутатов, принимавших участие в заседании крымского парламента в среду. Всего в ВС Крыма 100 парламентариев.
На реализацию программы планируется выделить в течение пяти лет почти 28 миллионов гривен.
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