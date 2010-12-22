Крым утвердил программу повышения престижа труда учителя

Верховный совет Крыма принял республиканскую программу повышения престижа труда учителя на 2011-2015 годы, которая предусматривает обновление кадрового потенциала работников образования, привлечение на работу молодежи, создание и выполнение пакета социальных стандартов для учителей.

За принятие документа единогласно проголосовали 78 депутатов, принимавших участие в заседании крымского парламента в среду. Всего в ВС Крыма 100 парламентариев.

На реализацию программы планируется выделить в течение пяти лет почти 28 миллионов гривен.