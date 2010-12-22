Рада Крыма постановила отмечать воссоединение Украины с Россией

Верховный совет Крыма постановил ежегодно 18 января проводить в регионе торжественные мероприятия, посвященные годовщине Переяславской Рады, - в 1654 году запорожское казачество во главе с гетманом Богданом Хмельницким приняло решение заключить союз с Россией.

За такое решение проголосовали 74 из 77 депутатов, принимавших участие в заседании парламента в среду. Всего в ВС Крыма 100 депутатов.

Авторы постановления, среди которых лидер Русской общины Крыма Сергей ЦЕКОВ, называют Переяславскую Раду «выдающимся событием в истории народа Украины».

Депутаты считают необходимым выделять средства из республиканского и местного бюджетов на торжества по этому поводу.

Крымский парламент поручил министерству образования и науки региона разработать план тематических мероприятий для школ и вузов, посвященных истории Переяславской Рады.