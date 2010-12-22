Парламент Крыма хочет иметь право законодательной инициативы

Верховный совет Крыма обращается в Верховную раду Украины с просьбой внести изменения в статью 93 Конституции страны и предоставить ему право законодательной инициативы в украинском парламенте.

За принятие такого обращения единогласно проголосовали 74 депутата, которые принимали участие в работе крымского парламента в среду. Всего в ВС Крыма 100 парламентариев.

Депутаты отмечают, что Автономная республика Крым имеет особый конституционно-правовой статус.

О правовом статусе автономии, который отлечает ее от областей, свидетельствуют основные полномочия республики, закрепленные в разделе Х Конституции Украины и главе 5 раздела II Конституции Крыма.

«Статьей 137 Конституции Украины определены вопросы, по которым Автономная республика Крым обладает правом нормативного регулирования. Однако при принятии законов Украины полномочия Крыма зачастую не учитываются, что является нарушением гарантий автономии, предусмотренных статьей 3 Конституции автономии», - говорится в обращении.