Суд взыскал с коммерсантов почти 2 млн. грн. ввозной пошлины
09:30, 21 декабря 2010Крым
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Удовлетворил требования прокуратуры
Окружной административный суд Крыма удовлетворил исковые требования прокуратуры региона и взыскал в интересах государства 1,9 млн. грн. ввозной пошлины с общества с ограниченной ответственностью.
Об этом сообщила пресс-служба крымской прокуратуры, не уточнив подробностей.
«Таким образом, ООО не удалось избежать обязательных платежей, от которых зависит пополнение госказны», - говорится в пресс-релизе.
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