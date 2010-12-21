Суд взыскал с коммерсантов почти 2 млн. грн. ввозной пошлины

Окружной административный суд Крыма удовлетворил исковые требования прокуратуры региона и взыскал в интересах государства 1,9 млн. грн. ввозной пошлины с общества с ограниченной ответственностью.

Об этом сообщила пресс-служба крымской прокуратуры, не уточнив подробностей.

«Таким образом, ООО не удалось избежать обязательных платежей, от которых зависит пополнение госказны», - говорится в пресс-релизе.