Крымские гаишники вооружатся камерами и диктофонами

Госавтоинспекция Крыма намерена обеспечить каждого инспектора видеокамерами и диктофонами для фиксации правонарушений автовладельцев.

«Аппаратура предназначена для улучшения качества несения службы инспекторов ГАИ на линии. А главное, аудио- и видеозапись послужат убедительной доказательной базой», - сообщила пресс-служба крымского управления.

ГАИ Крыма передала видеокамеры и диктофоны двум подразделениям - Госавтоинспекции Симферополя и республиканской роте.

«Это только первая партия цифровой техники. В ближайшем будущем руководство крымской Госавтоинспекции планирует обеспечить видеокамерами и диктофонами каждого инспектора», - говорится в пресс-релизе.