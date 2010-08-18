Крымские гаишники вооружатся камерами и диктофонами
18:56, 18 августа 2010Крым
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Поступила первая партия "цифры"
Госавтоинспекция Крыма намерена обеспечить каждого инспектора видеокамерами и диктофонами для фиксации правонарушений автовладельцев.
«Аппаратура предназначена для улучшения качества несения службы инспекторов ГАИ на линии. А главное, аудио- и видеозапись послужат убедительной доказательной базой», - сообщила пресс-служба крымского управления.
ГАИ Крыма передала видеокамеры и диктофоны двум подразделениям - Госавтоинспекции Симферополя и республиканской роте.
«Это только первая партия цифровой техники. В ближайшем будущем руководство крымской Госавтоинспекции планирует обеспечить видеокамерами и диктофонами каждого инспектора», - говорится в пресс-релизе.
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