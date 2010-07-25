Лужков: жизнь поправила Ющенко

Мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ считает, что Виктора ЮЩЕНКО, во время президентства которого ему запретили въезжать в Украину, поправила жизнь, а Черноморский флот России в Севастополе - навсегда.

"Два года назад я выступил с этой трибуны, и на два года меня реакционное антироссийское правительство Виктора ЮЩЕНКО объявило персоной нон-грата. Но жизнь поправила этого неудачливого политика. А я бы сказал, политикана, который и тогда не получил поддержку украинского народа, а на выборах просто позорно проиграл", - сказал ЛУЖКОВ в Севастополе, открывая на площади Нахимова концерт звезд российской эстрады в честь Дня ВМФ РФ.

Мэр Москвы в очередной раз заявил, что Виктор ЯНУКОВИЧ, став президентом, вернул ему право бывать в Крыму и в Украине в целом.

"Любая политика, которая разводит нас, политика, которая подавляет наше самосознание и наш российский патриотизм, обречена на провал», - сказал ЛУЖКОВ.

"Мы сегодня рады тому, что новая власть Украины демонстрирует и проводит разумную, взвешенную политику, политику Виктора ЯНУКОВИЧА, которая формирует атмосферу благожелательности, дружбы, сотрудничества", - заявил мэр Москвы.

Служба безопасности Украины в мае 2008 приняла решение о бессрочном запрете на въезд ЛУЖКОВА на украинскую территорию из-за его высказываний о государственной принадлежности Севастополя.

В июне 2010 года выяснилось, что ЛУЖКОВ уже не персона нон-грата в Украине.

ЛУЖКОВ 19 июля заявил, что не изменил мнение о статусе Севастополя.