В лесах велика вероятность пожаров

13:59, 06 мая 2010
Крым
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Берегите природу

Высокая пожарная опасность существует в лесах Крыма до конца недели, сообщила в четверг пресс-служба крымского управления МЧС.

"6-9 мая в лесах ожидается высокая пожарная опасность", - предупреждают спасатели.

Со своей стороны украинское МЧС заявляет: чрезвычайно высокая пожароопасность существует в ближайшие дни на всей территории страны, кроме западных областей.

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