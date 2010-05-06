В лесах велика вероятность пожаров
13:59, 06 мая 2010Крым
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Берегите природу
Высокая пожарная опасность существует в лесах Крыма до конца недели, сообщила в четверг пресс-служба крымского управления МЧС.
"6-9 мая в лесах ожидается высокая пожарная опасность", - предупреждают спасатели.
Со своей стороны украинское МЧС заявляет: чрезвычайно высокая пожароопасность существует в ближайшие дни на всей территории страны, кроме западных областей.
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