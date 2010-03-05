Янукович отменил указ о Москале

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ возобновил действие решения, которым Геннадий МОСКАЛЬ был назначен на должность заместителя министра внутренних дел Украины - начальника крымского управления МВД.

На официальном сайте главы государства размещен Указ «О признании утратившим силу Указа Президента Украины от 1 февраля 2010 года № 85 «Об остановке действия распоряжения Кабинета министров Украины от 16 декабря 2009 года № 1527-р».

Правительство 16 декабря 2009 года издало распоряжение, которым МОСКАЛЬ был назначен заместителем министра внутренних дел Украины - начальником управления МВД в Автономной республике Крым.

***19 августа 2009 года Кабинет министров назначил МОСКАЛЯ заместителем министра внутренних дел Украины - начальником милиции Крыма. МОСКАЛЬ совмещал работу в милиции с работой в Верховной Раде Украины (фракция «Наша Украина - Народная самооборона»).

Партия регионов обвиняла МОСКАЛЯ в нарушении законодательства. МОСКАЛЬ утверждал, что в силовом ведомстве работает на общественных началах и зарплату не получает.

Тогдашний президент Виктор ЮЩЕНКО указом от 1 февраля 2010 года остановил действие распоряжения Кабмина о назначении МОСКАЛЯ. При этом речь идет о документе правительства от 16 декабря 2009 года. Президент также обратился в Конституционный Суд с просьбой проверить конституционность распоряжения правительства.

3 февраля МВД возложило временное исполнение обязанностей начальника крымской милиции на Евгения БИДАШКО, который занимает должность первого заместителя руководителя главка МВД в автономии - начальника Управления по борьбе с организованной преступностью.

1 марта Кабинет министров принял решение об освобождении МОСКАЛЯ от должности.