Парламент поручил сохранить гору Клементьева

Верховная Рада Украины поручила крымскому парламенту обеспечить объявление территории горы Клементьева объектом природно-заповедного фонда.

За принятие постановления проголосовал 321 депутат из 421, зарегистрированного в сессионном зале.

Органам исполнительной власти и органам местного самоуправления временно, до объявления горы объектом природно-заповедного фонда, поручено прекратить принятие решений и приостановить выполнение ранее принятых документов о предоставлении в собственность и пользование земельных участков в пределах ее территории.

Генеральной прокуратуре Украины поручено проверить законность решений органов власти о предоставлении в собственность и пользование участков. В случае выявления нарушений законодательства прокуратуре следует принять меры реагирования.

В конце января прокуратура опротестовала решение Кировской райгосадминистрации АРК о выделении в районе горы Клементьева, которая считается «колыбелью советской авиации» и пользуется популярностью у планеристов, земельных участков площадью от 0,12 до 2 га для ведения личного крестьянского хозяйства и садоводства

На этой горе начинали свой путь будущие конструкторы Олег Антонов, Александр Яковлев, Сергей Илюшин, создатель космических кораблей академик Сергей Королев.

В наши дни на горе продолжают проходить учебно-тренировочные сборы, соревнования и просто полеты на безмоторных летательных аппаратах.

В Кировской райгосадминистрации заявляли, что выделение земли проводится законно.