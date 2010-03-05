Отмену выборов мэров обжаловали

Блок Юлии Тимошенко обжаловал в Конституционном Суде Украины постановление Верховной Рады об отмене местных выборов, ранее назначенных на 30 мая, сообщила пресс-служба БЮТ.

«В соответствии с Конституцией группа народных депутатов обратилась в Конституционный Суд с представлением относительно постановления от 16 февраля об отмене выборов в местные советы и сельских, поселковых и городских председателей. Это постановление оспаривается по мотивам его несоответствия Конституции Украины», - сказал парламентарий, член фракции БЮТ Владимир ПИЛИПЕНКО.

Он отметил, что документы зарегистрированы в канцелярии суда в четверг.

16 февраля Верховная Рада Украины признала утратившим силу постановление о назначении очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей на 30 мая 2010 года и пока не назначила новую дату волеизъявление. Депутаты заявили, что бюджет страны не принят - на выборы нет денег.