Грач решил судиться с парламентом

Общественный Совет по защите конституционных полномочий Крыма намерен обжаловать в суде решение крымского парламента о назначении выборов в высший представительный орган автономии одновременно с выборами в местные органы власти страны в день, который определит Верховная Рада Украины.

«Решение является грубым попранием Конституции Крыма, которая ясно устанавливает, что полномочия ВС АРК составляют четыре года и фактически является попыткой узурпации власти... Общественный Совет и входящие в него политические силы подготовили судебные иски на неправовое решение», - говорится в заявлении председателя общественного совета - лидера крымских коммунистов, депутата украинского парламента Леонида ГРАЧА.

«В 2009 году Конституционный Суд Украины вынес решение о недопустимости самовольного продления срока полномочий ВС АРК. Решение крымского парламента является грубым нарушением постановления Конституционного Суда Украины, которое не может быть отменено или оспорено ни одним судебным или властным органом», - подчеркивает ГРАЧ.

По его мнению, в результате решения парламента автономии «подорвана правовая система», создана «угроза упразднения» автономного статуса и введения в республике президентского правления.

ГРАЧ обращается к лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ, которого центризбирком объявил президентом страны, с требованием «восстановить законность и прекратить нарушение правовых норм со стороны органов власти Крыма», которые подконтрольны «регионалам».