Артек хочет статус в подарок

Украина должна предоставить международному детскому центру "Артек" к 85-летию со дня его основания, которое будет отмечаться 16 июня, статус национального, считают гендиректор здравницы Борис НОВОЖИЛОВ и экс-министр по вопросам семьи и молодежи, председатель "Фонда надежды и добра" Валентина ДОВЖЕНКО.

По их словам, "национальное" название не только повысит статус "Артека", но и улучшит развитие его инфраструктуры, сделает невозможным посягательство на земли и объекты детской здравницы.

"Артек" сегодня "работает спокойно, стабильно", в течение года "намерен провести 14 смен", заявил НОВОЖИЛОВ.

Кульминацией дня рождения детской здравницы станет большое театрализованное действо, которое "соберет артековцев разных поколений и стран, выдающихся фигур современности, которые продолжают сотрудничать с "Артеком".

В день 85-летия лагеря "по всем часовым поясам планеты прокатится эстафета "Костры дружбы "Артека".