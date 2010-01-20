У Ющенко до пятницы будут думать, за кого голосовать

В пятницу, 22 января, на заседании Совета “Нашей Украины” будет принято решение о поддержке/неподдержке кого-либо из кандидатов на пост Президента Украины во втором туре.

Об этом в интервью “Левому берегу” сообщил заместитель руководителя штаба кандидата на пост Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО Роман БЕЗСМЕРТНЫЙ.

Так, на вопрос “Знаете ли вы, за кого будете голосовать во втором туре?”, БЕЗСМЕРТНЫЙ ответил: “В среду (20 января) состоится президиум, а в пятницу (22 января) будет созван Совет НСНУ, где и будет принято решение – будем ли мы поддерживать кого-либо из кандидатов, будем ли голосовать против обоих кандидатов”.

Рассказывая о последующих планах НСНУ, БЕЗСМЕРТНЫЙ сказал, что Центральный штаб НСНУ будет готовиться к местным выборам и к парламентским выборам. “Решения приняты уже давным-давно, подписаны соответствующие документы о создании штабов на одни и другие выборы и т.д. Работа ведется. Вы, по-видимому, знаете, что избирательная кампания сейчас была построена на основе “Нашей Украины”.

На замечание журналиста, что на парламентских выборах за партию голосует половина тех людей, которые отдают голос за лидера, и что, таким образом, НСНУ едва преодолевает 3-процентный барьер, БЕЗСМЕРТНЫЙ ответил: “Если быть откровенным, то мы все время проводили социологические опросы. Сегодня я могу вам сказать о том, что В.ЮЩЕНКО как политик идентифицируется на 25% с «Нашей Украиной» и на 10% с Юлией ТИМОШЕНКО. Это показали еженедельные социологические исследования, какие мы проводили. Разговоры о том, кто кого куда вытягивает и кто кого топит, остались в далеком прошлом – 2001-2002 годах”.