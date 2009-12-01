Ющенко подарили кота в полоску

Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО подарили котенка в серо-белую полоску.

Это произошло во вторник возле “Украинского дома” после участия главы государства в мероприятиях по случаю 18-й годовщины референдума в поддержку акта провозглашения независимости страны.

30 ноября ЮЩЕНКО рассказал о пропаже своего кота по кличке Тигр: “Все дети плачут, ходим ищем по лесу... С Тарасом ходим, деревья проверяем, потому что я ему сказал, что Тигра собаки загнали на дерево и он три дня живой, только ждет, когда мы его спасем. Так что, если у кого-то есть серый кот в полоску, чтобы мой сын и мои девочки не услышали, я бы получил его в подарок, чтобы принести домой и сказать, что Тигра спасли”.

Как сообщил УНИАН журналист телеканала СТБ Осман ПАШАЕВ, он сегодня утром купил котенка на рынке в Киеве за тысячу гривен. По словам ПАШАЕВА, котенок породистый - “британец”, но документов у него нет, поскольку с ними животное стоило бы 1,5 тыс. долларов. Котенку 1,5 месяца.

ПАШАЕВ отметил, что ЮЩЕНКО очень обрадовался подарку и сказал: “Вы такие чуткие. Для Христинки (дочки) вечером будет такой праздник!”.

Также главе Секретариата Президента Вере УЛЬЯНЧЕНКО журналист передал средства для ухода за животным, в частности, наполнитель для кошачьего туалета.