Детский центр вляпался в скандал

Незамедлительно проверить информацию о возможном факте совершения преступления в отношении детей в международном центре «Артек» в Крыму призвал первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО и министра по делам семьи, молодежи и спорта Юрия ПАВЛЕНКО.

На проверку информации и принятие необходимых мер отведены три дня, сообщила пресс-служба ТУРЧИНОВА.

Такое же обращение направлено в Генеральную прокуратуру Украины.

Народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявил, что к нему обратилась мать двоих детей, которые были изнасилованы в «Артеке».

Директор «Артека» Борис НОВОЖИЛОВ и администрация центра опровергли заявление депутата и призвали политиков прекратить использовать лагерь в своих политцелях.

Начальник пресс-службы Генпрокуратуры Юрий БОЙЧЕНКО сообщил, что по статье «растление несовершеннолетних» возбуждено уголовное дело, задержан обвиняемый.

Расследованием занимается Главное следственное управление Министерства внутренних дел Украины. «Все вопросы к ним. Только следователь, который проводит расследование дела, имеет право комментировать его», - заявил БОЙЧЕНКО на просьбу уточнить, были ли дети изнасилованы на территории лагеря.