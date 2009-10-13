Двое селян получили ожоги из-за «коктейля Молотова»

Двое жителей Крыма получили ожоги из-за брошенной в окно квартиры бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью.

Бутылку кинули неизвестные, инцидент произошел в бахчисарайском селе Вилино, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Вечером в понедельник спасатели получили сообщение о доставленных в травматологическое отделение больницы пострадавших селянах. Житель Вилино поступил с обширным термическим ожогом правой руки и ноги, а жительница села Угловое – с обширным термическим ожогом спины, грудной клетки, шеи и руки.

Загорания в квартире не было.

На место происшествия выезжала милиция.