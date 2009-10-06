Это МЧС? Разберитесь с НЛО!

Чаще всего крымчане обращаются с письмами в Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций из-за нарушений правил пожарной безопасности, иногда просят разобраться с НЛО и «барабашками», сообщает пресс-служба управления МЧС в автономии.

«К нам пришла женщина, которая требовала срочного приема у начальника Главка. Разгневанная мадам настойчиво просила, чтобы к ней домой приехала бригада спасателей МЧС и спасла от НЛО, которое домогается ее по ночам», - рассказал помощник руководителя крымского МЧС Владимир ИВАНОВ.

Около 75% от общего количества обращений, поступающих в Отдел организационно-аналитического обеспечения главка МЧС, связаны с нарушением правил пожарной безопасности, на втором месте - проблемы предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

За 9 месяцев в отдел с заявлениями и жалобами обратились 859 граждан, это почти на полсотни больше, чем в прошлом году. Через общественные приемные в МЧС - 332 человека.

В негласном рейтинге самых курьезных обращений в приемные МЧС лидируют просьбы спасти от гадюк (в качестве помощи бойцам предлагают прихватить с собой ежей или армейские подразделения), от полтергейста, от инопланетян, избавить от спутниковых антенн, которые облучают жителей, создать отдел, занимающийся НЛО, починить дверь, которую взломали сами спасатели.

Телефон общественной приемной: (8-0652) 550-964.