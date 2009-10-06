11 школьников отравились дурманом

Одиннадцать детей доставлены в больницу в Крыму с предварительным диагнозом отравление семенами дурмана.

«Двое детей 10-ти лет госпитализированы в реанимационное отделение в состоянии средней степени тяжести. Еще девять детей этого же возраста госпитализированы в детское отделение, сейчас их состояние удовлетворительное, но они продолжают находиться под наблюдением врачей», - сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Информация о происшествии поступила во вторник днем из школы в селе Воинка.

Дети, среди которых четыре девочки и семь мальчиков, находятся в Красноперекопской центральной районной больнице.

«По словам медиков, употребление семян беладонны может привести к серьезным последствиям для детского организма, так как алкалоиды, содержащиеся в растениях, вызывают нарушения со стороны сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, вплоть до летального исхода», - сказано в сообщении МЧС.