Два эколога под следствием из-за выдуманных нарушителей

Прокуратура Судака расследовала и направила в суд уголовные дела в отношении двух работников отдела охраны и экологического контроля по Восточно-Крымскому региону Рескомприроды, которые придумывали нарушителей, а квитанции об оплате штрафов подделывали.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства Крыма, экоинспекторы обвиняются в служебном подлоге - фальсификации материалов о нарушениях природоохранного законодательства.

"По результатам вскрывшей фальсификации прокурорской проверки прекращена госслужба всех сотрудников отдела", - говорится в пресс-релизе.