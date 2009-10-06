Два эколога под следствием из-за выдуманных нарушителей
17:40, 06 октября 2009Крым
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Дела ушли в суд
Прокуратура Судака расследовала и направила в суд уголовные дела в отношении двух работников отдела охраны и экологического контроля по Восточно-Крымскому региону Рескомприроды, которые придумывали нарушителей, а квитанции об оплате штрафов подделывали.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства Крыма, экоинспекторы обвиняются в служебном подлоге - фальсификации материалов о нарушениях природоохранного законодательства.
"По результатам вскрывшей фальсификации прокурорской проверки прекращена госслужба всех сотрудников отдела", - говорится в пресс-релизе.
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