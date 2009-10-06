Януковича заподозрили в заигрывании с Ющенко

Народный депутат Василий КИСЕЛЕВ (фракция ПР) призывает Виктора ЯНУКОВИЧА уйти с должности лидера Партии регионов.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

КИСЕЛЕВ отметил, что не против того, чтобы ЯНУКОВИЧ баллотировался на должность Президента, однако призвал его на съезде ПР поднять вопрос о смене лидера партии.

Свою позицию КИСЕЛЕВ объяснил нарушениями ЯНУКОВИЧЕМ программных принципов партии и, соответственно, невозможностью занимать должность лидера.

Нардеп отметил, что "есть люди, которые могут достойно сменить нынешнего лидера партии", однако отказался назвать их фамилии.

КИСЕЛЕВ также обвинил ЯНУКОВИЧА в "ведении игры" с действующим Президентом Виктором ЮЩЕНКО. По его словам, такие игры могут привести к срыву президентских выборов, и "ЮЩЕНКО продолжит мучить страну".

15 сентября президиум политсовета Партии регионов решил исключить КИСЕЛЕВА из рядов партии за нанесение вреда ее репутации и нарушение требований устава и отозвать его из членов политсовета ПР.

17 сентября КИСЕЛЕВ заявил о добровольном выходе из Партии регионов. При этом он не намерен по собственной инициативе покидать фракцию регионалов в ВР.